ГБР: Рабинович будет объявлен в розыск после подозрения о госизмене

Бывшего нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявят в розыск в связи с тем, что его подозревают в государственной измене, сообщает РБК-Украина.

Об этом гооворит заявление советника по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, следствие сообщило бывшему депутату о подозрении путем соответствующего правового запроса о международной правовой помощи государству Израиль. То есть Украина знает, что Рабинович находится на территории этого государства.

"Мы обратились о юридической помощи и таким образом передали ему подозрение. Следующие этапы - это избрание меры пресечения и также объявление в розыск" , - рассказала Сапьян.

Подозрение Рабиновичу

Напомним, сегодня, 26 июля, стало известно, что Рабиновичу объявили подозрение в государственной измене. Это связано с тем, что экс-нардеп в своих заявлениях распространял антиукраинскую пропагандистскую информацию среди населения и политического руководства стран Евросоюза.

По данным ГБР, такая деятельность бывшего украинского чиновника помогала россиянам достигать своих военных целей.

Сейчас Рабиновичу грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.