ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет с 12 российских Ту-95мс

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о запуске крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95мс вечером 26 июля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря!".

Воздушные силы предупредили о новой угрозе в 16:57.

Крылатые ракеты могут лететь час-полтора до границ Украины, а также могут менять свою траекторию.

Днем 26 июля по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Около 13 часов войска РФ нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" с акватории Черного моря, обе ракеты были сбиты в Винницкой области.

Однако Воздушные силы сообщали также об угрозе ракетного удара России вечером среды из-за взлета 12 стратегических бомбардировщиков.