Малыш: Разрушение Крымского моста в 2022 году – реализация СБУ
Служба безопасности Украины признала причастность к рунированию Крымского моста в октябре 2022 года, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк на спецпогашении марки посвященной работе спецслужбы.
"Много различных операций, специальных операций, о некоторых из них мы сможем говорить вслух после Победы, об отдельных из них мы вообще не будем говорить.
Мой коллега сегодня надел соответствующую футболку, это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года".
Малюк выразил убеждение, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок.
В спецслужбе отмечают, что марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!".
Ее спецпогашение в Киеве выполнили Василий Малюк и Игорь Смелянский на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, где также представлены экспозиции с уничтоженной техникой российских оккупантов и не только.
По словам Малюка, стикеры с маркой отправят спецназовцам СБУ, которые сейчас работают на передовой.
Тираж марки составляет более 1 млн экземпляров. После спецпогашения ее можно приобрести в отделениях Укрпочты во всех регионах страны и онлайн.