Официально: МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил 203 страны принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. В то же время Россию и Беларусь исключили из списка, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится на сайте МОК.

Ранее МОК объявил, что будет принимать решение об участии отдельных, нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом "в соответствии с рекомендациями для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях в соответствующее время".

Также на Олимпиаду-2024 не пригласили Гватемалу, отстраненную от олимпийского движения из-за вероятного вмешательства гватемальского правительства в Национальный олимпийский комитет этой страны.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Украина рассматривает вариант возможного участия украинских спортсменов во всех квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024, если россияне и белорусы будут там под нейтральным флагом.

"Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами. Пытались, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх. Мы это сделали, потому что флагов и другой символики России и Беларуси там не будет" , — говорил министр.

Напомним, ранее пресс-служба МОК сообщала, что России и Беларуси приглашения на Олимпийские игры 2024 года отправлены не будут.