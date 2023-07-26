На Западе считают, что Россия подавила инакомыслие после мятежа Пригожина

На Западе считают, что Россия подавила инакомыслие после мятежа Пригожина

Российское правительство подавило инакомыслие, задержав до семи человек после мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в июне, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

"Мы получили сообщение о задержании до семи человек... Мы видим, что каждый, кто активно выражает свое мнение, либо отстраняется с должности, либо попадает в тюрьму", - заявили официальные лица во время брифинга в среду.

Чиновники говорят, что не видят никакого влияния мятежа на фронт в Украине, но считают, что угроза понижения в должности или заключения под стражу отпугивает от высказываний многих из тех, кто критикует Путина и российское правительство.

"Что это сделало, так это то, что каждый, кто думает о том, чтобы эффективно выражать свое мнение, сейчас не высовывается и просто продолжает работать", - сказали чиновники.

В ходе брифинга они также сообщили, что Пригожин столкнулся с проблемой "денежных потоков", влияющей на его способность удерживать своих боевиков на работе.

"(Пригожин - ред.), как и раньше, кажется, активным, но, похоже, существует элемент вывода финансовых активов, как внутри России, так и за ее пределами, чтобы попытаться собрать средства. Похоже, что сейчас у него действительно есть проблемы с денежными потоками, что, по-видимому, влияет на его способность продолжать нанимать наемников", - сказали чиновники.

При этом они добавили, что все до сих пор пытаются выяснить, что именно Пригожин делает в Беларуси.

Мятеж Пригожина

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. Тогда он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого было решено отправить Пригожина и часть его вояков в Беларусь.

Сейчас в Беларусь прибыло более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает на определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.

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