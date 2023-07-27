Суд ЕС снял санкции с эксгенпрокурора Украины Пшонки, – Bloomberg

Суд Европейского Союза отменил санкции против эксгенпрокурора Украины Виктора Пшонки, получившего в 2014 году российский паспорт и бежавшего в РФ на служебном автомобиле﻿. Об этом, со ссылкой на агентство Bloomberg, сообщает Деловая столица.

Как пишет издание, Генеральный суд ЕС упразднил решение о преследовании Виктора Пшонки и его сына Артема, ссылаясь на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе".

В своем решении суд заявил, что неизвестно, убедился ли Евросоюз в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.

Бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка, сбежавший в Россию после падения режима экспрезидента Виктора Януковича, активно поддерживавшего Россию, выиграл судебный процесс в Европейском Союзе по поводу его включения в список военных санкций блока.

Напомним, 14 сентября 2022 года Совет Европейского Союза отменил решение о санкциях против бывшего президента Виктора Януковича, его сына Александра и эксгенпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, связанных с обвинениями в хищении средств.