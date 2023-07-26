Совет Украина-НАТО впервые собрался из-за российских атак: итоги встречи

Совет Украина-НАТО в среду провел свое второе заседание, во время которого осудил одностороннее прекращение Россией участия в Черноморской зерновой инициативе и обстрелы украинской портовой инфраструктуры, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении НАТО.

Члены Альянса и Украина во время встречи в среду решительно осудили решение России выйти из "зерновой сделки", а также последние российские ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в частности по дунайскому портовому городу Рени у румынской границы.

"Члены Альянса отметили, что новая зона предупреждения России в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства", – говорится в сообщении.

Также НАТО приветствовал усилия Турции по восстановлению "зерновой сделки" и действия Болгарии, Румынии и других членов Альянса по обеспечению беспрепятственного экспорта украинского зерна по суше и по морю.

Кроме того, Североатлантический Альянс и его члены подтвердили, что продолжат усиленное наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в частности с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.

Напомним, заседание Совета Украина-НАТО генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал по просьбе украинского президента Владимира Зеленского после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.