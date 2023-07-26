Генштаб: ВСУ нанесли более десятка авиаударов по позициям оккупантов

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения российской армии и два удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 26 июля.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка, Ясна Поляна Черниговской области; Свободная Слобода, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовской Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Табаевка, Тополя Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись н.п. Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 — по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 пункта управления российских оккупантов.