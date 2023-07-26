Маляр: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются продавить оборону на востоке

Силы обороны Украины постепенно продвигаются на линии фронта на юге. В то же время российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на востоке, сообщает Новое время.

Об этом в среду, 26 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

Она отметила, что на этих направлениях противник ищет слабые места в обороне ВСУ. По ее словам, оккупанты всеми силами пытаются продавить оборону украинских войск, поэтому осуществляют артобстрелы, атакуют группами пехоты и используют отряды специального назначения.

Однако Силы обороны Украины принимают все меры, чтобы остановить врага.

Маляр подчеркнула, что украинские Силы обороны продолжают успешно наступать на южном фланге вокруг города Бахмута.

Она добавила, что в районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются жестокие бои.

Кроме того, по ее словам, украинские защитники постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В то же время в районе села Старомайорское продолжаются бои, однако украинские Силы обороны имеют успехи и закрепляются на рубежах.

Маляр добавила, что противник пытается восстановить утраченные позиции, в частности, на северо-восточной территории Роботино в Запорожской области, однако его попытки тщетны.

25 июля спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что украинские штурмовики на Бердянском направлении в районе Старомайорского продвинулись вдоль линии фронта на полкилометра и на 750 метров вглубь позиций российских оккупантов.

Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

В то же время спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечал, что на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.