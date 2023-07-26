"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева в Карпаты

"Укрзализныця" объявила об усилении горного направления дополнительным поездом из Киева через Яремче, Ворохту до Ясини, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, с 6 августа новый поезд №227/228 будет отправляться из Киева по четным дням в 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татаров-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибытие в Ясиню в 10:46.

Обратно, начиная с 7 августа, отправление из Ясини по нечетным дням в 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татаров-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибытие в Киев в 08:10 (по 16.08), 10:33 (с 18.08 по 12.09).

"Билеты на все эти рейсы уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов" , - пояснили в компании.

Также УЗ открыла продажу билетов на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом на 28, 30 и 31 июля.

Так, в пятницу, 28 июля, в рейс отправится поезд 163/164 Киев - Львов. В 06:28 он выедет из Киева и прибудет во Львов в 13:58. В обратном направлении: из Львова в 14:50, прибытие в Киев в 22:47.

30, 31 июля дополнительные рейсы совершит поезд 191/192, который будет отправляться из Киева в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Обратно: отправление из Львова в 14:37, прибытие в Киев в 22:05.