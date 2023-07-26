Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт парламента.
Предложение внесено в среду 26 июля.
В соответствующих законопроектах предлагается, чтобы военное положение и мобилизация были продлены с 18 августа еще на 90 дней, то есть до середины ноября.
В прошлый раз президент продолжал военное положение и мобилизацию также на три месяца.
Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, в ближайшие дни парламент планирует поддержать эти указы.