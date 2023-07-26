ВСУ: По Киевской, Хмельницкой и Кировоградской области россияне запустили "Кинжалы"
Российские захватчики запустили по Киевской, Хмельницкой и Кировоградской областях крылатые ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Киевщина - в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал"".
Также сообщается о запуске "Кинжалов" в направлении Хмельницкой и Кировоградской областей.
Напомним: В настоящее время в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.