ВСУ: По Киевской, Хмельницкой и Кировоградской области россияне запустили "Кинжалы"

ВСУ: По Киевской, Хмельницкой и Кировоградской области россияне запустили "Кинжалы"
Фото: Wikipedia

Российские захватчики запустили по Киевской, Хмельницкой и Кировоградской областях крылатые ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Киевщина - в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал"".

Также сообщается о запуске "Кинжалов" в направлении Хмельницкой и Кировоградской областей.

Напомним: В настоящее время в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

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