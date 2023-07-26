Игнат: ПВО сбила крылатые ракеты над Киевщиной, Днепром и Харьковщиной

Противовоздушная оборона сбила российские крылатые ракеты над Киевской и Харьковской областями, а также над городом Днепр, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду.

Он добавил, что расслабляться еще рано, поскольку в небе над Украиной еще остаются выпущенные оккупантами крылатые ракеты.

По словам Игната, были выпущены, вероятно, "Кинжалы" и баллистические ракеты.

По состоянию на 20:30 масштабную воздушную тревогу по Украине отменили.

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