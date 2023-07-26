В Воздушных силах рассказали о целях вечерней ракетной атаки

Россияне вечером 26 июля пытались атаковать ракетами район Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что ракеты Россия запустила из самолетов Ту-95МС. Ракеты залетели в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления и начали движение в сторону Днепра. Затем они изменили курс и начали двигаться в сторону Кировоградской области и в направлении перекрестка Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Затем ракеты направились в Тернопольскую и Львовскую области.

"Во Львовской области развернулись на 180 градусов и в конце концов были направлены в Хмельницкую область в район Староконстантинова" , — добавил Игнат.

По его словам, работа противовоздушной обороны была в разных направлениях. Есть информация об уничтожении крылатых ракет в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.