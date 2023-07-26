В Украине появится государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом на заседании 13 июля.

Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.

Реестр будет содержать: