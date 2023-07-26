В Украине появится государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом на заседании 13 июля.
Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.
Реестр будет содержать:
- основания для применения, изменения или отмены санкций;
- перечень санкций, которые ввели или отменили;
- перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации - название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер / налоговый номер; для человека - имя, дата рождения,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.