Сын Байдена не пошел на соглашение со следствием по делу о неуплате налогов

Сын президента Джо Байдена Хантер не признал себя виновным в двух налоговых преступлениях после того, как соглашение о признании вины с федеральными прокурорами распалось во время судебного слушания, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает AP.

В прошлом месяце Хантера Байдена обвинили в двух налоговых преступлениях, связанных с неуплатой более 100 000 долларов с прибыли более 1,5 миллиона долларов в 2017 и 2018 годах, и он заключил соглашение с прокуратурой, которая планировала рекомендовать два года испытательного срока.

Но во время слушания в суде возник спор относительно того, давало ли первоначальное соглашение защиту от любых будущих обвинений. Судья окружного суда США Мэриеллен Норейка, назначенная президентом Дональдом Трампом, выразила беспокойство по поводу сделки.

Судья дал защитникам и прокурорам 30 дней, чтобы объяснить, почему она должна принять первоначальную сделку.

Это привело к срыву производства, что стало неожиданным развитием, поскольку заявление тщательно обсуждалось в течение недель и включало длительную беседу между прокурорами Министерства юстиции и адвокатами Байдена.

В прошлом месяце Байдену к тому же предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия лицом, являющимся известным потребителем наркотиков, что является преступлением. У него был Colt Cobra 38 Special в течение 11 дней в октябре 2018 года.

Напомним, ранее мы писали, что сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.