Умерла знаменитая певица Шинейд О'Коннор: что о ней известно

Как сообщает ирландская пресса, сегодня, 26 июля, скончалась певица Шинейд О'Коннор. Ей было всего 56 лет. Причину смерти знаменитости пока не разглашают, сообщает 24 Канал.

Об этом пишет The Irish Times.

Сейчас у певицы осталось трое детей. К тому же известно, что 8 января 2022 года 17-летний сын знаменитости Шейн совершил самоубийство. Через пять дней после его смерти исполнительница тоже пыталась покончить с собой. Однако тогда ей это не удалось.

Что известно о Шинейде О'Коннор

Певица родилась в Дублине. Ее детство оказалось не из самых легких. Когда девушке было 8 лет, ее родители развелись. Она неоднократно подвергалась насилию и впоследствии даже стала активисткой по этому вопросу.

Музыкальная карьера Шинейд началась в 18 лет с выступлений на местных праздниках и в небольших ресторанах с живой музыкой. После совместной записи саундтрека с Эджем из U2 в картину The Captive ее популярность выросла.

Первый студийный альбом певицы The Lion And The Cobra вышел в 1987 году. Он был посвящен матери, погибшей в автокатастрофе. И получился достаточно успешным. Второй альбом I Do Not Want What I Haven't Got стал обладателем премии Грэмми в номинации "Лучший альтернативный альбом". Однако О'Коннор назвала церемонию "коммерческим обманом", отказалась от награды и потребовала удалить свое имя из всех номинаций.

Популярной певица стала после кавера на песню Принса Nothing Compares To You.

Всего она выпустила более десяти альбомов и 30 синглов. Однако в 2003 году О'Коннор ушла со сцени, потому что решила посвятить свою жизнь изучению теологии.