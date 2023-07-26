Зеленский поблагодарил воинов ПВО: отразили дерзкую атаку россиян

Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов противовоздушной обороны за сбитые ракеты, запущенные страной-агрессором 26 июля, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского.

"Сегодня день, который стоит завершить особой благодарностью всем нашим воинам ПВО за каждую сбитую российскую ракету".

По его словам, данные еще уточняются, "но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить".

"ПВО - молодцы!" - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что есть несколько попаданий и падения обломков ракет.

"Спасибо каждому и каждой, кто бережет украинское небо. И мы ежедневно работаем для того, чтобы у наших воинов было больше и больше возможностей для защиты Украины, наших городов и людей. Сегодняшний день не стал исключением" , - подчеркнул глава государства.

26 июля днем силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 36 крылатых ракет, выпущенных с территории РФ. В частности, были сбиты 3 крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.