NYT: Байден приказал поделиться с судом Гааги данными о военных преступлениях РФ в Украине

Президент США Джо Байден тайно отдал приказ американскому правительству делиться с Международным уголовным судом в Гааге информацией о военных преступлениях России в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает американское издание New York Times.

О таком тайном приказе Байдена американскому СМИ стало известно от официальных лиц, осведомленных по этому вопросу. Чиновники считают, что такой шаг американского президента свидетельствует о значительном изменении политики США.

Как пояснили чиновники, принятое Байденом решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, боявшегося, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным NYT, США располагают информацией о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.

Некоторые информации, как утверждает NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не с судом Гааги.

Военные преступления РФ в Украине

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ возбудила почти 90 тысяч дел по факту военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Военные преступления РФ расследует и Международный уголовный суд Гааги.

МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по факту незаконного вывоза украинских детей в РФ. Ордер выдали и на российского детского омбудсмена.

В марте этого года министр юстиции Британии Доминик Рааб заявлял, что Лондон поможет МУС в расследовании дел в отношении РФ и Путина.

Кроме того, МКС начал расследовать подрыв россиянами Каховской ГЭС. В частности, в середине июня представители суда Гааги посетили Херсон и Антоновку, которые были затоплены после разрушения дамбы.