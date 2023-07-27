ISW: Россия не сможет заблокировать Черное море

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что России вряд ли удастся реализовать блокаду Черного моря, сообщает Украинская правда.

В обзоре указывают, что Российский Черноморский флот увеличивает военное присутствие в Черном море, вероятно, пытаясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов и усиления контроля в этом регионе.

Military Media Center и Министерство обороны Великобритании сообщили, что российские силы готовят корабли в Черном море для "обеспечения блокады Украины".

При этом, говорится в отчете, несмотря на усиление мер против гражданских судов, Черноморский флот вряд ли сможет осуществить полную блокаду Украины. Ведь полная российская блокада Украины в Черном море означала бы, что российские силы могли бы открывать огонь по всем судам, которые пытаются добраться до Украины.

По мнению экспертов, Россия вряд ли попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черного моря, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.

Специалисты отмечают, что нынешняя позиция России в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Россия создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно позиционируя блокаду как средство получения дополнительных рычагов влияния.

Аналитики также предполагают, что украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области 26 июля и, похоже, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова.

Предположительно, украинцы перебросили свежие силы в район Роботино для проведения операции, в то время как российские войска остаются прижатыми, очевидно, без ротации, помощи или значительного подкрепления в этом секторе, это может позволить Украине начать более успешное продвижение к югу от Орехова в течение ближайших недель.

Западные и украинские официальные лица предполагают, что атаки в направлении Роботино знаменуют собой перелом в контрнаступательных усилиях Украины.

Эксперты отмечают, что действия вокруг Роботино, скорее всего, являются началом "главного удара" украинского контрнаступления.

Ключевые выводы ISW за 26 июля: