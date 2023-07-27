РФ безуспешно пыталась восстановить позиции у Старомайорского – Генштаб

Российские оккупационные войска на протяжении 26 июля пытались восстановить утраченные позиции в районе Старомайорского Донецкой области, однако безуспешно. В общей сложности на фронте произошло 28 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 июля.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Гута Студенецкая, Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области; Свободная Слобода, Поповка, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Охримовка, Стрелка, Глубокое, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Двухлетней, Западной, Фиголовке, Табаевке, Тополе и Подоле Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клищиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Богдановка, Часов Яр и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. Вместе с тем враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Ровно, Благодатного и Старомайорского. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое, Левадное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомис, Станислав Херсонской области и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских окупантов.