У Байдена предположили, где могут состояться обучение пилотов на F-16

Соединенные Штаты вместе с союзниками продолжают прорабатывать детали планов по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Дать, места, продолжительность учебного плана – все это до сих пор прорабатывается, и я не могу назвать вам день в календаре" , - сказал он.

В то же время Кирби отметил, что Соединенные Штаты рассматривают, прежде всего, Румынию и Данию как места для проведения практических тренировок.

"Но также могут быть и другие места. Это то, что мы сейчас рассматриваем" , – добавил представитель Белого дома.

Кроме того, он пояснил, что украинские пилоты должны пройти обучение английскому языку в Британии, чтобы управлять истребителями F-16. "Итак, я думаю, скоро это начнется", - заметил представитель Белого дома.

В связи с этим он также подчеркнул, что все воспринимают эту задачу "с соответствующим чувством срочности", чтобы как можно скорее подготовить украинских пилотов.