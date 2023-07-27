Россияне ночью били по Днепропетровщине, атаковал "Шахедом" и артилерией – ОВА

Россияне ночью били по Днепропетровщине, атаковал "Шахедом" и артилерией – ОВА
Фото: КГВА

Ночью российская армия 7 раз обстреляла Никопольщину, атаковала Днепропетровщину беспилотником, который сбили защитники.﻿﻿ Об этом заявил глава военной администрации Сергей Лысак, сообщает Украинская правда.

"Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах", – сообщил он.

Также оккупанты атаковали область беспилотником, вероятно, "Шахедом". Воздушные силы его сбили.

В результате обстрелов повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь.

Кроме того, побиты два 2-этажных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы линии электропередач.

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