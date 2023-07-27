Россияне ночью били по Днепропетровщине, атаковал "Шахедом" и артилерией – ОВА
Ночью российская армия 7 раз обстреляла Никопольщину, атаковала Днепропетровщину беспилотником, который сбили защитники. Об этом заявил глава военной администрации Сергей Лысак, сообщает Украинская правда.
"Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах", – сообщил он.
Также оккупанты атаковали область беспилотником, вероятно, "Шахедом". Воздушные силы его сбили.
В результате обстрелов повреждены образовательное учреждение, админздание, компания связи, почта и церковь.
Кроме того, побиты два 2-этажных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы линии электропередач.