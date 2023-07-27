За сутки ВСУ уничтожили около 600 окупантов и 9 танков – Генштаб

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 590 оккупантов, а также 9 танков, 18 артиллерийских систем, 40 крылатых ракет и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.23 ориентировочно составили: