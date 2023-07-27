За сутки ВСУ уничтожили около 600 окупантов и 9 танков – Генштаб

За сутки ВСУ уничтожили около 600 окупантов и 9 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 590 оккупантов, а также 9 танков, 18 артиллерийских систем, 40 крылатых ракет и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано,
  • танков – 4186 (+9),
  • боевых бронированных машин – 8147 (+11),
  • артиллерийских систем – 4745 (+18),
  • РСЗО – 698 (+0),
  • средств ПВО – 457 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3),
  • крылатых ракет – 1347 (+40),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7229 (+18),
  • специальной техники – 708 (+0).

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