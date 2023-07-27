За сутки ВСУ уничтожили около 600 окупантов и 9 танков – Генштаб
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 590 оккупантов, а также 9 танков, 18 артиллерийских систем, 40 крылатых ракет и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано,
- танков – 4186 (+9),
- боевых бронированных машин – 8147 (+11),
- артиллерийских систем – 4745 (+18),
- РСЗО – 698 (+0),
- средств ПВО – 457 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3),
- крылатых ракет – 1347 (+40),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7229 (+18),
- специальной техники – 708 (+0).