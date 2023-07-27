ПВО за ночь уничтожило все 8 "Шахедов", которые запустила Россия - Воздушные силы

В ночь на 27 июля российские оккупанты запустили по Украине 8 беспилотников-камикадзе типа Shahed – все сбила противовоздушная оборона. Также россияне атаковали Одесщину крылатыми ракетами "Калибр", об их сбитии не сообщается.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Россияне запустили "Шахеды" по направлению Приморско-Ахтарск. Их сбили в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

"Калибры" оккупанты запустили с подводной лодки в акватории Черного моря. Ракеты атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, повреждения и пострадавшие, отметили в Воздушных силах.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал об одном погибшем в результате ракетной атаки.