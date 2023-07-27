НАТО усиливает патрулирование Черного моря для противодействия угрозам РФ — FT

НАТО увеличит количество патрульных рейсов военно-воздушных сил и развертывания беспилотников в Черном море и вокруг него, предупреждая, что угрозы России в отношении гражданских кораблей и атаки на украинские порты "создали новые риски просчетов и эскалации". Об этом, со ссылкой на FT, сообщает Зеркало недели.

Недавно Россия вышла из соглашения, заключенного при посредничестве ООН, которое разрешало экспорт украинского зерна через Черное море. Также РФ активизировала удары по портам Украины и предупредила, что будет атаковать гражданские торговые суда, что, по мнению западных чиновников, является попыткой подорвать сельскохозяйственную отрасль Украины и нарушить работу мировых продовольственных рынков.

"Действия России создают значительные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО. Члены Альянса усиливают поддержку Украины и повышают бдительность. Мы остаемся готовы защищать каждый сантиметр союзной территории от любой агрессии" , - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Атаки России на зернохранилища и портовую инфраструктуру на побережье Черного моря и реки Дунай, по которой проходит граница Украины с Румынией, членом НАТО, а также ее выход из соглашения об экспорте зерна привели к росту цен на пшеницу, усилив обеспокоенность продовольственной инфляцией.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в результате одной из российских атак на этой неделе уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которых было бы достаточно для того, чтобы прокормить более 270 тысяч человек в течение года. Она также отметила, что для восстановления одного из портов к югу от Одессы, через который проходит почти 70 процентов украинского экспорта пшеницы в развивающиеся страны, потребуется минимум год.

"Мир платит цену за варварские нападения России. Мы все должны призвать Россию прекратить свои атаки на глобальную продовольственную безопасность – и продолжить, расширить и полностью реализовать Черноморскую зерновую инициативу" , - сказала она.

В среду, 26 июля, Альянс заявил, что "усиливает наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников" в ответ на действия России, создавшие серьезные препятствия для свободы судоходства.

"Если вы посмотрите на уровень насилия, происходящего в Черном море, и на некоторые [российские] заявления, то увидите, что россияне, безусловно, изменили свои намерения. Россия демонстрирует такой уровень риска в Черном море, которого мы не видели раньше" , – сказал западный чиновник.

В понедельник, 24 июля, Государственный департамент США предупредил, что Москва может провести операцию "под чужим флагом" против гражданского судна в Черном море, чтобы обвинить в этом Украину.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что экспорт зерна по морю не будет осуществляться "некоторое время" и Вашингтон работает с Украиной над альтернативными маршрутами, добавив, что Штаты и союзники рассматривают грузовые и железнодорожные маршруты, а также другие порты ЕС.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Черноморский флот Кремля, базирующийся на временно оккупированном полуострове Крым, изменил свою позицию "в готовности к усилению блокады" и перебросил современный корвет в этот район, обеспечивая "реальную возможность того, что он станет частью оперативной группы для перехвата коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину".