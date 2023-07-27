Белый дом: Контрнаступление не стоит на месте, ВСУ двигаются вперед

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя темпы контрнаступления ВСУ, заявил, что украинцы двигаются, а не в тупике, сообщает Новое время.

"Сам президент Зеленский заявил, что дело продвигается не так быстро, как ему хотелось бы, и каждый день они продвигаются не так далеко, как хотелось бы. Соединенные Штаты не собираются занимать какую-либо позицию по этому вопросу. Мы не собираемся быть вожатыми этой украинской военной операции" , — сказал он на брифинге.

По его словам, Украина должна сама говорить о прогрессе в соответствии с планом.

"И опять же, они уже признали, что продвигаются не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы. Тем не менее они двигаются. Это не тупик. Они не просто застыли. Украинцы двигаются" , — сказал он.

Кирби заявил, что США собираются убедиться, что у ВСУ есть инструменты и возможности, необходимые для того, чтобы оставаться в движении.