Грузия отказалась принять самолет из Казахстана из-за санкций ЕС

Грузия накануне отказала в посадке чартерному самолету, которым летели футболисты казахского клуба "Актобе", который должен был прибыть на матч в рамках розыгрыша Лиги конференций, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что Грузия отказалась принять рейс с футбольным клубом Актобе, поскольку его осуществляла российская авиакомпания UVT AERO, которая находится под санкциями и входит в черный список ЕС.

Кроме того, ограничения производителя наложены на самолет, на котором осуществлялся полет.

Поэтому Агентство гражданской авиации Грузии не выдавало разрешение на полет указанной авиакомпании.

По новой заявке рейс будет выполнять авиакомпания из Казахстана SCAT Airlines, которая получила разрешение агентства.

Рейс приземлится в международном аэропорту Кутаиси в четверг в 08:45.

Стоит отметить, что сама Грузия не присоединяется к санкциям против России и возобновила авиасообщение со страной.