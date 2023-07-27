ВСУ продолжают продвигаться в районе Старомайорского и возле Бахмута – Генштаб

ВСУ продолжают продвигаться в районе Старомайорского и возле Бахмута – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Представитель Генштаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев заявил, что защитники продолжают продвигаться в районе Старомайорского и наступают севернее и южнее Бахмута, сообщает Украинская правда.

По словам Ковалева, украинские войска продолжают наступление севернее и южнее города Бахмут

По его словам, на южном фронте силы обороны имели успех в районе Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах.

Он сообщил, что продолжаются тяжелые бои, враг несет потери, применяет резервы.

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