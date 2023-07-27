ВСУ продолжают продвигаться в районе Старомайорского и возле Бахмута – Генштаб
Представитель Генштаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев заявил, что защитники продолжают продвигаться в районе Старомайорского и наступают севернее и южнее Бахмута, сообщает Украинская правда.
По словам Ковалева, украинские войска продолжают наступление севернее и южнее города Бахмут
По его словам, на южном фронте силы обороны имели успех в районе Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах.
Он сообщил, что продолжаются тяжелые бои, враг несет потери, применяет резервы.