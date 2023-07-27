Что КНДР может продать Москве? СМИ о встрече Ким Чен Ына и Шойгу

Российская военная делегация во главе с министром обороны Шойгу прибыла в КНДР сообщили государственные СМИ, в частности, KCNA. Это визит к 70-летию окончания Корейской войны, которую в Северной Корее отмечают как «День победы», сообщает Зеркало недели.

Как пишут западную СМИ, в частности Reuters, Ким Чен Ын встретился с Шойгу, проведя для него экскурсию по оборонной выставке, на которой представлены баллистические ракеты, обе стороны пообещали укреплять отношения.

Шойгу передал Киму письмо от Путина, добавив, что встреча усугубила "стратегические и традиционные" отношения между Северной Кореей и Россией.

Это посещение является первым такого рода известным публичным визитом Северной Кореи с начала пандемии.

Как визит может повлиять на поставки вооружения

Может ли ситуация измениться? По данным агентства Bloomberg, Северная Корея могла бы продать Москве старые 152-мм снаряды, совместимые с советским оружием, чтобы финансировать свою дорогостоящую ядерную и баллистическую программу. «Не исключено, что у Северной Кореи есть потенциал для производства большого количества снарядов и артиллерийских боеприпасов» , — подчеркивает Антуан Бондаз, но эта страна «прежде всего поставила пакет на свои асимметричные мощности, такие как ядерные или баллистические ракеты».

Углубить связи с Пекином и Москвой

Встреча состоялась на фоне определенных стремлений Пхеньяна стремится углубить свои связи с Пекином и Москвой, находя общий язык в их соперничестве с Вашингтоном.

Ким сопровождал Шойгу на экскурсии по оборонной выставке, которая проводится по случаю годовщины войны и демонстрирует новое вооружение и военную технику.

«Ким Чен Ын поделился с Сергеем Шойгу комментариями о мировой тенденции развития оружия и его стратегии» , — сообщили в KCNA.

На фотографиях, опубликованных KCNA, Ким Чен Чен Ын и его гости осматривают большой выставочный зал, где демонстрируются некоторые североамериканские баллистические ракеты, лежащие на многоосных транспортных установках. Другое изображение показало, что, по словам аналитиков, похоже на новый дрон.

Хотя KCNA прямо не упоминала войну в Украине, министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что Пхеньян полностью поддерживает "борьбу России за справедливость" и "защиту ее суверенитета".

Шойгу во время банкета в Пхеньяне назвал северокорейскую армию самой «мощной» в мире, сообщает KCNA.

Белый дом заявил, что Северная Корея поддерживает Кремль в его войне с Украиной и отправляет оружие, включая пехотные ракеты и ракеты для поддержки войны России.

Северная Корея отрицает, что совершала операции с Россией по продаже оружия.

Отдельно Ким принял Ли Хунчжуна из Китая, передавшего Киму личное письмо от президента Китая Си Цзиньпина.