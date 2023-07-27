Чем "вакуум власти" в Испании грозит Украине – FT

Некий тупик, в котором оказалась Испания в политическом плане, повлек опасения о последствиях «вакуума власти» и несколько пошатнул повестку дня в Евросоюзе, пишет Financial Times, сообщает Зеркало недели.

В Брюсселе скорее были рады неудаче правой партии евроскептиков Vox, пытающихся получить место в правительстве, но пока нельзя сказать, что правые или левые имеют четкий путь к власти в этой стране. Учитывая, что Мадрид в течение шести месяцев председательствует в Совете ЕС, отсутствие лидерства является источником определенной обеспокоенности. Как это повлияет на Украину, которая следует к переломному моменту в своей заявке на вступление в ЕС этой осенью.

Если ни в одной из политсил Испании не будет достаточно голосов для формирования жизнеспособного правительства, страна проведет новые выборы в декабре или январе, третьи подобные повторные выборы за восемь лет. Издание заключает, какие вызовы такая ситуация создает для экономики, бизнеса, Брюсселя, и, соответственно, Киева.

Рассеянное председательство в ЕС

Лидерство Мадрида во главе Совета ЕС важно еще и потому, что выборы в Европейский парламент в 2024 году означают, что большинство законодательной работы будут остановлены в начале следующего года перед голосованием в июне.

Работа Испании предусматривает председательство на заседаниях министров и поиск компромиссов между государствами-членами и Европейским парламентом — и она заявила, что хочет достичь соглашений о более чем 100 из 200 законодательных файлов, которые все еще открыты. Среди важнейших – новый пакт о предоставлении убежища и миграции.

Спецфонд на 20 миллиардов евро на поставки оружия в Украину

ЕС обсуждает спецфонд в 20 миллиардов евро для финансирования поставок оружия в Украину в течение следующих четырех лет. Это предложение не будет предусматривать прямые платежи ЕС за украинское оружие, но Брюссель поможет странам покрыть собственные расходы на закупку и пожертвование таких предметов, как боеприпасы, ракеты и танки. Это также помогло бы оплатить обучение украинских военных.

Но эта большая цифра и относительно долгосрочность смутили некоторые страны-члены, возложив на Мадрид обязанность возглавить усилия, чтобы убедить других подписать его.

Украина также идет к переломному моменту в своей заявке на вступление в ЕС этой осенью. В октябре Педро Санчес или его преемник возглавит специальную встречу лидеров ЕС в южном испанском городе Гранада, где обсудят прогресс Украины на пути к официальным переговорам о вступлении.

Киев настаивает на том, чтобы ЕС согласился начать эти переговоры до конца этого года, решение, которое должно стать наиболее значимым за время председательства Испании в блоке