Игнат объяснил, почему ПВО не удалось сбить "Калибры"

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что крылатые ракеты "Калибр", запущенные россиянами ночью 27 июля, не удалось поразить из-за способа их запуска и высоты полета, сообщает Новое время.

Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.

В частности, он подчеркнул, что Калибры летели низко, расстояние было близким, а выпущены они были с подводной лодки, что не является типичным.

"К сожалению, Калибры не удалось поразить, потому что… понимаем, подводная лодка, летят низко, близкое расстояние… Здесь трудно работать противовоздушной обороне…" , — отметил он.

Игнат подчеркнул, что в среду, 26 июля, была "такая же" атака тремя Калибрами, но их удалось уничтожить в пределах Винницкой и Житомирской областей, поскольку было больше времени, чтобы выявлять и уничтожать эти вражеские цели.

Среди основных целей российских ударов Игнат выделил украинские порты, терминалы с продовольствием и зерном, а также аэродром Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области.

"Опять же, не дает покоя оккупантам аэродром Староконстантинов. Не сам аэродром, а наши военные летчики, которые наносят удары" , — заявил он.

Игнат отметил, что именно эти летчики наносят удары по оккупированным россиянами территориям.

"Ну вы видите, какая "бавовна" хорошая происходит на оккупированных территориях, в частности, поэтому, собственно, и есть под прицелом сегодня этот аэродром, он и был вчера ", — сказал представитель Командования Воздушных сил.

Он заявил, что "Шахеды" тоже в большинстве случаев были направлены именно на этот аэродром.

Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на четверг, 27 июля, армия РФ атаковала Украину с юго-восточного направления ударными БПЛА и крылатыми ракетами. За ночь удалось уничтожить восемь "Шахедов", однако крылатые ракеты "Калибр" поразить не удалось.