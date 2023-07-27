Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть рекламодателей — WSJ

После начала ребрендинга в Х, социальная сеть Twitter снижает цены на рекламу, чтобы вернуть рекламодателей на платформу. ﻿Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письма, направленные компанией на этой неделе, сообщает Новое время.

Также компания предупреждает бренды, что они потеряют галочку верификации, если не достигнут определенного порога расходов.

В частности, рекламодателям предлагают сниженные цены на видеорекламу, которая сопровождается списком актуальных тем на вкладке "Исследуйте". Такая реклама обеспечивает брендам круглосуточное размещение в списке актуальных тем.

Также соцсеть предлагает скидку 50% на любое новое бронирование этой рекламы до 31 июля.

"Цель этих скидок — помочь нашим рекламодателям расширить охват в критические моменты в Twitter, такие, как чемпионат мира по футболу среди женщин" , — говорилось в одном из сообщений.

Кроме того, компания предупредила рекламодателей, что с 7 августа аккаунты брендов могут потерять верификацию — золотую галочку, которая указывает на принадлежность учетной записи к бренду. Из электронных писем следует, что эта угроза может быть реализована, если рекламодатели не потратят как минимум $1000 на рекламу за предыдущие 30 дней или $6000 — за 180 дней.

Верификация важна для многих брендов, поскольку они опасаются, что мошенники могут выдать себя за их бренд и представлять его в ложном свете.

Ранее сообщалось, что решение миллиардера Илона Маска переименовать Twitter в X может вызвать юридические сложности — техногиганты Meta и Microsoft уже имеют права на интеллектуальную собственность к этой самой букве.