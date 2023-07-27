Зеленский провел заседание Ставки в Днепре: что обсуждали
Зеленский провел выездное заседание Ставки Верховного главнокомандующего в Днепре. Обсудили ситуацию на фронте и обеспечение ВСУ.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
О ходе наступательных и оборонных действий доложили Главком Залужный, командующие Тарнавским и Сырским. О данных разведки доложил руководитель ГУР Буданов.
Также, по словам Зеленского, пристальное внимание было уделено обеспечению войск боеприпасами. Об этом докладывали заместитель министра обороны Замлинский и командующий силами логистики Гуляк.
О результативности использования имеющихся систем ПВО и усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений рассказал командующий Воздушными силами Олещук.
Также Зеленский отметил, что заверяется "всеохватывающая проверка" Территориальных центров комплектования (ТЦК).
"Одиннадцать областей – на особом контроле", – отметил он.