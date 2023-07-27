Зеленский провел заседание Ставки в Днепре: что обсуждали

Зеленский провел выездное заседание Ставки Верховного главнокомандующего в Днепре. Обсудили ситуацию на фронте и обеспечение ВСУ.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

О ходе наступательных и оборонных действий доложили Главком Залужный, командующие Тарнавским и Сырским. О данных разведки доложил руководитель ГУР Буданов.

Также, по словам Зеленского, пристальное внимание было уделено обеспечению войск боеприпасами. Об этом докладывали заместитель министра обороны Замлинский и командующий силами логистики Гуляк.

О результативности использования имеющихся систем ПВО и усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений рассказал командующий Воздушными силами Олещук.