Минобороны Британии о контрнаступлении: ВСУ проявляют должную осторожность
В Министерстве обороны Великобритании отвергают беспокойство по поводу медленных темпов украинского контрнаступления, заявив, что операции идут по плану. Об этом в интервью The Telegraph заявил министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает Европейская правда.
По его словам, контрнаступление Украины происходит согласно плану, разработанному совместно с Великобританией и США зимой.
Хиппи заметил, что Киев проявляет "должную осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и западного вооружения через плотные российские минные поля.
Он добавил, что украинские военные сохраняют достаточную огневую мощь, чтобы совершить прорыв в нужный момент.
"Украина сейчас отвечает нашим ожиданиям. Они в целом выполняют план, который они разработали вместе с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы. Это не голливудский фильм. Здесь не будет момента, когда трогаются танки, заиграет музыка, начнет проигрываться военный клип, а затем – в конце – победа до сентября", – подчеркнул Хиппи.