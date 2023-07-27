Минобороны Британии о контрнаступлении: ВСУ проявляют должную осторожность

В Министерстве обороны Великобритании отвергают беспокойство по поводу медленных темпов украинского контрнаступления, заявив, что операции идут по плану. Об этом в интервью The Telegraph заявил министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает Европейская правда.

По его словам, контрнаступление Украины происходит согласно плану, разработанному совместно с Великобританией и США зимой.

Хиппи заметил, что Киев проявляет "должную осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и западного вооружения через плотные российские минные поля.

Он добавил, что украинские военные сохраняют достаточную огневую мощь, чтобы совершить прорыв в нужный момент.