Зимой РФ сделает ставку на дроны, но ракеты тоже будут – ВСУ

Россия продолжит атаковать энергетическую систему Украины осенью и зимой, но на этот раз основную ставку будет делать не на ракеты, а на ударные дроны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

Игнат отметил, что Украине уже имеет опыт осенне-зимнего применения оккупантами ударных БПЛА и большого количества ракет – "Калибров" и Х-101/Х-555.

"За тот период атак именно по топливно-энергетическому сектору сбито примерно 750 дронов и 750 ракет. Это большое количество – за осень и зиму, с сентября по март" , – рассказал спикер Воздушных сил.

Он заявил, что сейчас у России ракет меньше.

"Враг сейчас не имеет такого большого количества ракет. Понятно, что они их производят, но не могут восстановить весь тот запас, который они выбросили. Ракеты Х-101 и Х-55, которыми атаковали вчера, они не применяли месяц. Месяц, видимо, они где-то там их изготовляли" , – сказал Игнат.

Он напомнил, что по данным Генштаба, общая производственная мощность России – около 100 дальнобойных высокоточных ракет в месяц.