Кабмин за полгода выделил на армию 672 млрд гривен – Шмигаль

В государственный бюджет в первом полугодии 2023 года поступило более 600 млрд грн, при этом на армию направили 672 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Укринформ.

"Хочу отметить, что за первое полугодие украинский бюджет получил чуть более 600 млрд грн. Это большой показатель, это фактически показатель мирного времени, несмотря на потери экономики. Но на армию мы перечислили 672 млрд грн. Это средства, которые мы привлекаем на рыночных условиях , средства, которые привлекаем от партнеров" , - сказал премьер.

По его словам, каждая гривна украинского бизнеса, уплаченная в виде налогов, идет в поддержку ВСУ. Премьер-министр призвал украинцев всеми возможными способами поддерживать нашу армию.