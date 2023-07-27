Остин: у Украины еще достаточно возможностей для продолжения контрнаступления

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Украины есть "ряд доступных возможностей" для продолжения контрнаступательных операций, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее.

Остин не стал комментировать ход контрнаступления или конкретные детали боевых действий, но сказал, что Украина "сохраняет живую силу и технику" несмотря на то, что ее войска вынуждены прокладывать себе путь через минные поля и другие препятствия.

"У них все еще есть ряд возможностей, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить" , – отметил глава Пентагона.

По его словам, Украина хорошо подготовлена для достижения успеха на поле боя.

Ранее в Белом доме заявили﻿, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.