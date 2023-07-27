Зеленский подписал закон о возвращении довоенных налогов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, сообщает Новое время.

Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Принятый закон предусматривает, что с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог.

Закон урегулирует переход с 2% ЕН:

— плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН автоматически будет переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

— вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

— автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

— предоставление плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, права перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом, в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года, такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года.

Закон с 1 августа частично отменяет действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО. Возможное освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами) возможно, если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий).

Налоговые льготы для бизнеса ввели с 1 апреля 2022 года. Предполагалось, что они должны действовать до окончания военного положения. Впоследствии, после подписания Меморандума с МВФ, предполагалось, что их отменят с 1 июля 2023 года — но Верховная Рада не успела принять законопроект.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявлял﻿, что возвращение довоенного уровня налогов должно обеспечить около 1,5 млрд грн в месяц дополнительных поступлений в бюджет.