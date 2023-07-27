Twitter забрал себе никнейм @x у фотографа – ему не заплатили

Илон Маск забрал никнейм @x в Twitter, не заплатив его владельцу, в рамках ребрендинга социальной сети. Об этом пишет The Telegraph, сообщает Лига.net.

Джин Икс Хван, фотограф из Сан-Франциско, был владельцем аккаунта @x, когда он был изменен на официальный аккаунт X, новое имя Маска для Twitter. Хван сказал, что был готов рассмотреть возможность продажи аккаунта @x, который был зарегистрирован в 2007 году, но во вторник он просто получил электронное письмо, в котором говорилось, что он переходит в собственность компании.

Хван сказал, что ему предложили некоторые товары X и встречу с руководством компании, но не предложили никакого финансового поощрения.

У пользователей Twitter нет юридических прав на свои имена, но в условиях предоставления услуг компании сказано, что она будет удалять аккаунты людей только в случаях нарушения прав на торговые марки.

Компания переместила аккаунт Хвана на новое имя. 26 июля утром Хван написал в Твиттере из своего нового аккаунта "@x12345678998765": "Все хорошо, что хорошо кончается".

Перед тем как аккаунт был переведен, мужчина заявил, что готов продать его по правильной цене. Аккаунты Twitter, состоящие из одной буквы, в большинстве своем созданы в первые месяцы существования сайта, когда большинство людей еще не слышали о социальной сети, считаются самыми ценными в сервисе.

Считается, что в прошлом аккаунты с одной буквы переходили из рук в руки за десятки тысяч долларов.