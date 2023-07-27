США "напомнят" о важности соблюдения потолка цен на нефть РФ — Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готова усилить работу с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами танкеров, чтобы напомнить им о необходимости соблюдать установленный G7 предельный уровень цен на российскую нефть, поскольку нефть РФ торгуется выше этого уровня. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Такой подход отражает желание Вашингтона поощрять покупателей соблюдать верхний предел в 60 долларов за баррель, установленный в декабре прошлого года на морской экспорт российской нефти странами G7, ЕС и Австралией в ответ на войну России против Украины.

Ожидается, что администрация будет использовать "мягкую" тактику вместо широко распространенных угроз строгих мер против потенциальных нарушителей, поскольку это может дестабилизировать энергетические рынки.

"Начальное намерение Минфина - быть мягким, не бить, как молот, по танкерам и владельцам танкеров, давить, но давить тихо, с помощью писем, телефонных звонков" , - сообщил источник Reuters.

Американские чиновники, вероятно, усилят коммуникацию с торговыми домами, владельцами танкеров, страховщиками и другими, напоминая им, что в случае использования западных морских услуг необходимо хранить свидетельства того, что российская нефть была куплена по цене ниже 60 долларов.

Источник в администрации Байдена говорит, что такие разговоры с поставщиками услуг об их требованиях были постоянными при введении ограничений.

"Мы уже вели такие разговоры, и они будут продолжаться" , - сказал источник.

Ограничение цены запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование для нефти, проданной по цене выше верхней границы.

По данным Reuters, российская нефть марки Urals торгуется на уровне или выше верхнего предела уже почти две недели. Минфин США использует среднемесячные цены для расчета цены на нефть марки Urals, а это означает, что может пройти некоторое время, прежде чем цена на нефть РФ будет считаться превышающей верхнюю границу.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявляет, что уклоняющиеся, избегающие или нарушающие потолок лица или компании могут столкнуться с административной или уголовной ответственностью, включая штрафы, и что оно будет работать с другими странами, чтобы обмениваться информацией об обходе предела цен.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что уклонение не искажает рынок" , - заявил чиновник Министерства финансов США.

Администрация Байдена, однако, настроена действовать медленно, опасаясь создания волн на рынке, которые могут привести к росту мировых цен на нефть.

По словам источника, она не хочет слишком сильно прибегать к принудительным мерам, вмешиваясь в движение нефти, поскольку это может привести к ее подорожанию.

"Это испугает поставщиков услуг, способствующих экспорту, а они, безусловно, не хотят этого делать" , - отмечает источник.

Высокие потребительские цены на энергоносители являются политическим риском для президента США Джо Байдена, который стремится к переизбранию в 2024 году.

Верхний предел цены всегда преследовал две цели: уменьшить доходы России от экспорта нефти и обеспечить, чтобы нефть продолжала поступать на мировые рынки. Администрация США настаивает на том, что ограничение является эффективным.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо недавно общался со странами с крупным судоходным флотом и морской торговлей, а помощник министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг призвала страховые компании, предоставляющие услуги по защите и возмещению убытков, известных как P&I клубы о требованиях, связанных с покупкой российской нефти.

Другой источник в правительстве США сообщил, что цена на нефть Urals высокая из-за недавних соглашений со странами, находящимися за пределами действия лимита.

Такие продажи, преимущественно в Индию и Китай, дорогие для России. РФ приходится тратить деньги на теневой танкерный флот и другие расходы, чтобы транспортировать нефть на дальние расстояния вместо того, чтобы поставлять ее трубопроводами преимущественно в Европу.

Адейемо говорит, что в прошлом месяце российский центральный банк гарантировал около девяти миллиардов долларов по схеме перестрахования, которая должна заменить западное перестрахование из-за ограничения цены, деньги, которые Кремль не может инвестировать в вооружение для ведения войны против Украины.

"Государственный департамент внимательно следит за всеми судами, занимающимися загрузкой сырой нефти и нефтепродуктов из России, а также за потенциальным уклонением или несоблюдением требований, включая использование обманных практик для доступа к услугам коалиции для нефти, торгующейся выше установленных лимитов" , - заявил спикер Госдепа.

Если цены на нефть Urals продолжат расти выше верхнего предела, Вашингтон может призвать страны G7 и ЕС поднять лимит, но это будет дипломатическим и политическим шагом, который может столкнуться с сопротивлением со стороны стран Восточной Европы и американских законодателей.

Эксперт по энергетической безопасности и климату Центра стратегических и международных исследований Бен Кехилл считает, что согласованное исполнение обязательств будет происходить медленно.