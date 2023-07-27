В Винницкой области из-за обломков "Калибров" пострадали 5 человек – ОВА
Противовоздушная оборона днем 26 июля сбила в пригороде Винницы запущенные россиянами 2 крылатые ракеты "Калибр", из-за падения обломков пострадали 5 человек. Об этом заявили в Винницкой ОВА, сообщает Украинская правда.
Сообщается, что обломки одной упали в районе гостиничного комплекса, а второй - тепличного хозяйства.
Пострадали 5 человек. Им всем оказана необходимая медицинская помощь.
26 июля днем силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 36 крылатых ракет, выпущенных с территории РФ.