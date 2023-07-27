Зеленский подарил Залужному именное оружие, а Сырскому – картину
Президент Украины Владимир Зеленский подарил Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному именное огнестрельное оружие, а командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому – картину.
Зеленский вручил подарки по случаю дней рождений генералов. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях президента.
"Также сегодня имел возможность поздравить с прошлым днем рождения Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного (он родился 8 июля) и командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского (он родился 26 июля).
Наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним", - отметил президент.
Напомним, Зеленский провел выездное заседание Ставки Верховного главнокомандующего в Днепре, на котором обсудили ситуацию на фронте и обеспечение ВСУ.