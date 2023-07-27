Более 700 населенных пунктов без света из-за непогоды – Минэнерго

По состоянию на 27 июля из-за непогоды без света остались 260 тысяч потребителей в более чем 700 населенных пунктах 11 украинских регионов. Об этом заявили в Министерстве энергетики, сообщает Укринформ.

"По всей стране остались без света 260 тысяч абонентов в более чем 700 населенных пунктах Винницкой, Волынской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей.

Больше всего от непогоды пострадала Киевщина, где обесточено 239 населенных пунктов, без света осталось почти 98 тысяч потребителей" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за непогоды были обесточены магистральные линии оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в Полтавской, Львовской, Одесской, Киевской областях. Также отключились линии межгосударственного соединения с Молдовой и Польшей.