Китай уклоняется от ответов на вопросы об "исчезновении" экс-главы МИД — СМИ

В среду, 26 июля, Министерство иностранных дел Китая столкнулось со шквалом вопросов в связи с исчезновением из публики и увольнением с должности министра иностранных дел Цинь Гана, но отказалось отвечать на них. Об этом, со ссылкой на The Guardian, сообщает Зеркало недели.

На ежедневной пресс-конференции, состоявшейся в Пекине, СМИ задали более 20 вопросов о Цинь Гане, бывшем ставленнике лидера Китая Си Цзиньпина, но ни один из них не был напечатан в официальной стенограмме брифинга.

Цинь не появлялся на публике больше месяца. Загадочное исчезновение бывшего министра разожгло дискуссии о его судьбе, которые активизировались внезапным объявлением во вторник, 25 июля, о том, что Цинь Гана сняли с должности главы МИД и назначили на его место предшественника Ван И.

Вскоре после этого объявления некоторые упоминания о Цинь Гане как министре иностранных дел - в том числе биография, стенограммы и пресс-релизы, были удалены с некоторых правительственных сайтов. Путаницы добавило и то, что он останется членом Государственного совета, о чем сообщалось в публикации "Синьхуа". Никакие причины не были названы.

На брифинге в среду пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин неоднократно спрашивали, почему Цинь Гана уволили, где он сейчас находится, остается ли он в Государственном совете, стало ли его увольнение причиной отмены или переноса нескольких визитов иностранных чиновников, было ли назначение Ван И временным, и находится ли Цинь под следствием по делу о коррупции или у него плохое состояние здоровья.

В ответ Мао указывала на сообщение Синьхуа или говорила, что не владеет информацией. Дальнейшие попытки СМИ переформулировать вопросы сталкивались с таким же ответом Мао, которая отмечала, что уже ответила на них.

"Вчера ряд китайских экспертов заявили, что ситуация с Цинь Ганом, его недавнее отсутствие, ограниченность объяснений, свидетельствуют о том, что руководство страны непрозрачно, как никогда. Каков комментарий Китая?" , - спросил репортер агентства Reuters.

"Я не понимаю ситуацию, о которой вы упомянули, соответствующая информация была представлена. Следующий вопрос" , - ответила Мао Нин.

Ежедневные пресс-конференции МИД Китая известны тем, что дают мало конкретной информации, особенно на политически чувствительные вопросы иностранной прессы. Ответы, как правило, шаблонные, касаются тезисов КПК и критики оппонентов.

Брифинги не транслируются в прямом эфире, но стенограмма публикуется позже вечером. Во вторник было опубликовано только семь вопросов, все из китайских государственных СМИ, и ни один из них не касался Цинь Гана. Ранее МИД Китая отвергал запросы относительно отсутствия некоторых вопросов в официально опубликованной версии брифинга, заявляя, что они никогда не говорили, что это полная стенограмма.

Исчезновение Цинь Гана выглядит как один из самых больших политических скандалов в Китае за последние годы. Его не видели на публике с момента встречи с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама в Пекине 25 июня.

В начале июля пресс-секретарь МИД Китая ссылалась на неопределенные причины его отсутствия на саммите АСЕАН из-за состояния здоровья, но с тех пор никаких объяснений не поступало. В среду, 26 июля, Мао не ответила на вопрос о состоянии здоровья Цинь Гана и появились слухи о возможных причинах политической чистки. В Китае дискуссии вокруг этой темы подвергаются определенной цензуре.

57-летний Цинь – дипломат и доверенное лицо китайского лидера Си Цзиньпина, был назначен на должность министра иностранных дел в декабре после короткого пребывания в должности посла в Соединенных Штатах. Находясь в должности министра иностранных дел Цинь выступал с резкой критикой Вашингтона после того, как отношения между странами упали до нового минимума – после сбития над США китайского шпионского аэростата.

Он также сыграл ключевую роль в дальнейших усилиях обеих сторон по стабилизации отношений и возобновлению коммуникации, включая встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Пекин в середине июня. Но экс-глава МИД Китая не виделась на публике с 25 июня