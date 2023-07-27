Россия готовится к блокаде Черного моря — Гуменюк

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона она сказала, что первым признаком, который свидетельствует о подготовке блокады, является демонстрация, а именно учения, которые провела РФ, в частности, по сценарию вероятной атаки на гражданское судно.

Она отметила, что таким образом российские оккупанты хотели проверить то, как будут развиваться события, какое пространство займет операция и какой резонанс получит.

"То есть они уже, очевидно, примеряются к тем провокациям, которые спланировали. То, что они готовят корабельную группировку и она в расширенном формате почти в течение недели представлена в открытом море, — это тоже говорит о подготовке" , — заявила Гуменюк.

Она добавила, что развертывание корабельной группировки в Черном море также говорит о будущем задействовании этих кораблей в провокациях.

По словам Гуменюк, россияне развернули пока не все, что у них есть, но вывели достаточно большое количество кораблей.