Volkswagen раскрыл, за сколько продал российский бизнес

﻿Автомобильный гигант Volkswagen Group продал свой российский бизнес за 125 млн евро. Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие 2023 года, сообщает Новое время.

Ранее стороны не раскрывали стоимость сделки. В мае этого года Volkswagen Group завершил продажу своих долей в российском бизнесе местному инвестору — "Арт-Финанс", которую поддерживает российский дилер "Авилон".

Кроме ООО "Фольксваген Груп Рус", покупателю перешли компании ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".