Минобороны: Смертность раненых на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%

В Министерстве обороны сообщили, что смертность военнослужащих Сил обороны на этапе эвакуации после ранения уменьшилась до 1,35%. Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр, сообщает Лига.net.

По данным Минобороны, около 80% раненых в течение так называемого "золотого часа" получают необходимую помощь военных медиков.

Подчеркивается, что благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.