ОП заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам – источник

После ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власти заблокировали выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки. Об этом, со ссылкой на источники в Офисе президента, сообщает Украинская правда.

"Это правда, что всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее.

Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются.

Сейчас будет доработано постановление, которое регулирует эти командировки и отпуска за рубежом в отношении военных тоже.

Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того, как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать" , - сказали собеседники издания.

Накануне появилась неподтвержденная информация, что "на пограничные посты разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Госпогранслужбу, но там лишь отметили, что будут придерживаться действующего законодательства, как и всегда.