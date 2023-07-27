Реальная инфляция в РФ в пять раз выше официальной - СМИ

Реальная инфляция в России в пять раз выше того показателя, который официально озвучен властями. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на оценки исследовательского холдинга "Ромир".

Аналитики считают, что к концу июня инфляция товаров категории FMCG, в которую входят товары для повседневной жизни, от средств гигиены до продуктов питания, составила 17% в годовом значении. В то же время, если верить официальной статистике, индекс потребительских цен в РФ вырос всего на 3,25%.

В отличие от Росстата, считающего инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, "Ромир" замеряет цены на основании 15 млн реальных покупок, совершенных жителями российских городов. С начала января 2023 года рассчитанная таким образом инфляция в России составила 16%, тогда как Росстат объявил о показателе 2,7%.

В целом, с начала полномасштабной войны РФ в Украине, по подсчетам экспертов "Ромир»", инфляция в России достигла 47%.

Напомним, что по итогам 2022 года инфляция в России оказалась рекордной за семь лет. По сравнению с 2021 годом инфляция в России ускорилась на треть по сравнению с 2020 – в 2,5 раза